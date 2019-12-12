За сто днів СБУ відкрила понад 100 проваджень у сфері протидії тероризму – Баканов

За 100 днів роботи Служби безпеки України у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності України розпочато 101 кримінальне провадження, заборонено в’їзд 283 іноземцям, прозвітував голова СБУ Іван Баканов.

«Найбільш гучна справа – затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько «Аль Бара Шишані», який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами», – заявив Баканов.

За його словами, з вересня СБУ заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям, серед них – дев’ятьом чинним співробітників російських спецслужб та дев’ятьом представникам пропагандистських ЗМІ, зокрема російських.

Також Баканов додав, що СБУ відкрила 69 кримінальних проваджень за лінією роботи контррозвідки, зокрема щодо викриття шпигунів та агентів ворожих спецслужб.

Іван Баканов був призначений на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року.