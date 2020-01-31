Баканов розповів, чого очікує від реформування СБУ

Новий закон про Службу безпеки України, який перебуває на розгляді в Офісі президента, дозволить реформувати спецслужбу і покращити результати її роботи, заявив голова СБУ Іван Баканов.

«Ми підготували новий проєкт закону «Про СБУ». Наразі документ знаходиться в Офісі президента. І задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного. Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками», – заявив Баканов.

За його словами, СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень і «по-іншому» працюватиме з кадрами.

«Новий закон про СБУ – це і про якісно інший рівень оплати праці. Зарплати співробітників СБУ будуть дійсно вищі. Але й рівень відповідальності підвищиться», – сказав Баканов.

15 жовтня 2019 року голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президентові Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону «Про Службу безпеки України».

На реформуванні СБУ наполягають іноземні партнери України, зокрема, в частині позбавлення служби повноважень у сфері боротьби з економічною та організованою злочинністю.

Восени минулого року президент України Володимир Зеленський доручив схвалити концепцію реформування СБУ та ухвалити нову редакцію закону про спецслужбу.