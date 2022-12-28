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Кириленко: у Бахмуті минулої доби поранені троє людей

Бахмут після російських обстрілів, грудень 2022 року

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що минулої доби у Бахмуті поранені три людини, внаслідок обстрілів у місті загорілася багатоповерхівка.

За його даними, ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак поодинокі обстріли були зафіксовані на різних ділянках фронту.

«На Донецькому напрямку під вогонь потрапила Мар'їнка. Напередодні ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу старої частини, а вночі та вранці були поодинокі прильоти по всьому місту – без жертв», – написав він у телеграмі.

Кириленко також повідомив про обстріли Торського Лиманської громади, без жертв.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко нещодавно заявляв, що через постійні обстріли фактично «неможливо проживати» у Мар'їнці, Красногорівці, Авдіївці.

Бахмутський напрямок є однією з найгарячіших точок фронту. Протягом останніх кількох тижнів там тривають запеклі бої, російські війська намагаються наступати.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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