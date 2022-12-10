У ЗСУ заявили про зміну тактики військ РФ біля Бахмута

На Бахмутському напрямку російські сили змінили тактику і почали створювати штурмові загони, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.



«Ворог змінив тактику. Замість використання ротних батальйонних порядків зараз він створює штурмові загони, у складі яких штурмові групи, вони вже діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, інші прикривають їх вогнем. Ми вивчаємо цю тактику – і на кожну таку воєнну отруту у нас є протиотрута», – сказав він в ефірі національному телемарафоні.

За його словами, українські військові посилюють спостереження, зокрема безпілотними системами.

«Намагаємося виявити ворога заздалегідь і завдавати ударів артилерією, мінометами, а при підході до наших позицій стрілецькою зброєю», – додав Череватий.

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За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Війська РФ за добу обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів, серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.