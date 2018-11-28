МЗС України: Росія обманним шляхом включила «представника Криму» в делегацію в ООН

Росія продовжує обманним шляхом включати «представників» від анексованого Криму в офіційні делегації – йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії з приводу участі представника анексованого Росією Криму Руслана Бальбека у форумі з прав людини ООН у Женеві.

«Росія продовжує вдаватися до обманних шляхів для включення таких «представників» у свої офіційні делегації або в коло учасників різних міжнародних форумів. Але, практично завжди, отримує відсіч. Як приклад – реакція Ради безпеки ООН на намір Росії запросити до участі в засіданні Ради безпеки ООН 30 жовтня т.зв. «представників виборчих комісій» з Луганська і Донецька. Аналогічна реакція була і на російські маніпуляції під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 12 листопада цього року», – повідомили в українському МЗС.

У відомстві додали, що постійне представництво України при ООН і при інших міжнародних організаціях у Женеві зробило «низку кроків з метою припинення його (Бальбека – ред.) акредитації на заході».

22 листопада Руслан Бальбек, обраний депутатом Держдуми Росії на «виборах», які Москва влаштувала до нижньої палати парламенту Росії в окупованому Криму всупереч українському і міжнародному праву, заявив, що взяв участь в одному із заходів ООН, присвяченому питанням прав людини, демократії та верховенства права.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар повідомила, що Бальбек, дійсно був на заході серед членів російської делегації, але при цьому він не виступав і його ніхто не представляв.

У документах форуму ім’я Руслана Бальбека не значилося.