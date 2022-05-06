Керівники дипломатії країн Балтії прибули до Києва

Міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Естонії Ева-Марія Лійметс приїхали до Києва, повідомив у твіттері очільник МЗС Литви.

«Відвідуємо Київ разом з колегами з Латвії та Естонії», – написав він.

За словами Ландсбергіса, цього разу сторони обговорять відбудову України, а також питання про набуття Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

«Квітучий Київ нагадує, що країна готова до світлого майбутнього», – додав міністр.

У нещодавньому опитуванні громадян ЄС на запитання щодо згоди стосовно вступу України в ЄС, відповідь «повністю підтримую» дали 58% громадян Литви.

13 квітня президент Естонії Алар Каріс, президент Польщі Анджей Дуда, президент Литви Гітанас Науседа і президент Латвії Егілс Левітс відвідали Київ, де зустрілись з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями і засвідчили підтримку України. Також президенти країн Балтії та Польщі відвідали зруйновану військами РФ Бородянку.