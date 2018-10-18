Дружина Балуха побачила чоловіка перед етапом

Дружина українського активіста Володимира Балуха Наталя 17 жовтня побачилася з ним у СІЗО Сімферополя. Про це вона сама повідомила Кримській правозахисній групі.

За словами Наталії, побачення було коротким, чоловіка вона бачила через скло, розмовляла з ним по телефону близько півтори години. «Коли я чекала зустрічі в СІЗО, мої нерви не витримали, я заплакала. Але як тільки побачила Вову, мені відразу стало легше, сльози самі висохли», – розповіла вона.

За її словами, Балух тримається бадьоро, попри підірване голодуванням здоров’я. У нього ослаблений імунітет, він хворіє на гостре респіраторне захворювання. Крім загострення хронічних хвороб, Балуха мучить зубний біль.

Дружина передала Балухові необхідні ліки. Оскільки на час етапу він припинив голодування, дружина передала йому каші, горіхи, овочі та інше.

Володимир Балух сказав дружині, що «дуже непокоїться про її здоров’я і здоров’я його літньої матері».

За інформацією Наталії, Балуха 18 жовтня мали етапувати до Керченської колонії.

17 жовтня про такі наміри російської влади Криму повідомляв і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Офіційного підтвердження цього від російської влади і адвокатів Балуха поки немає.

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На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (це близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував «балансування на нульовій позначці».

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.