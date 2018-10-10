Засудженого в Криму Балуха скоро етапують у російську колонію – Денісова

Засудженого у Криму українського активіста Володимира Балуха у найближчі дні можуть етапувати в російську колонію, заявила 10 жовтня в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

При цьому вона додала, що не має ніяких офіційних даних від російської колеги Тетяни Москалькової.

«У мене є відомості про те, що Балуха в найближчі дні будуть етапувати до Росії. Ми, безумовно, це питання будемо відстежувати і робити все можливе, щоб забезпечити йому в зв’язку з тією заявою, що він зробив, можливі продукти харчування. Я зв’язалася вже з тимчасовим повіреним посольства України в Росії, щоб відразу ж у відповідному регіоні, куди буде доставлений Володя, консул підтримав Володю так, як роблять консульські служби щодо громадян України, яких зараз утримують на території Росії», – зазначила вона.

Напередодні Денісова закликала Москалькову надати інформацію про реальний стан Балуха, засудженого в Криму.

Активіст 9 жовтня заявив, що вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після більш як 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Нещодавно підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Володимир Балух оголосив голодування 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.