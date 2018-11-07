Сім’я Балуха має намір відвідати його в керченській колонії після візиту адвокатів

Дружина українського активіста Володимира Балуха спробує відвідати його в Керченській колонії №2 в анексованому Росією Криму після візиту до нього адвокатів. Про це Наталія Балух 7 листопада повідомила проектові Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми вирішили спочатку дочекатися адвокатів, які повинні відвідати його цього тижня. Подивимося, що вони скажуть, і тоді вже підемо», – пояснила вона.

Раніше Наталія Балух повідомила, що спробує відвідати Володимира Балуха в Керченській колонії №2, куди його перевезли в середині жовтня.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха перевели з карантину в барак.

Адвокат Дмитро Дінзе і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент не змогли відвідати Балуха через те, що він перебуває на карантині в Керченській колонії №2.

Раніше стало відомо, що Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму нещодавно змінив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ проти нього.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував «балансування на нульовій позначці».

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку.