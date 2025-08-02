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Новини | Міжнародні

У Бангладеш заочно розглянуть справу проти колишньої голови уряду

Шейх Хасіна, 11 січня 2024 року
Шейх Хасіна, 11 січня 2024 року

Троє суддів Міжнародного трибуналу з кримінальних злочинів Бангладеш 3 серпня розпочнуть заочно розглядати справу проти колишньої голови уряду країни Шейх Хасіни, пише The Guardian. Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності через спроби придушити протести в країні в серпні 2024 року, внаслідок чого загинули щонайменше 1400 людей.

Протестувальники святкують біля понівеченого портрета прем'єр-міністра Шейх Хасіни після повідомлення про її відставку, Дакка, Бангладеш, 5 серпня 2024 року
Протестувальники святкують біля понівеченого портрета прем'єр-міністра Шейх Хасіни після повідомлення про її відставку, Дакка, Бангладеш, 5 серпня 2024 року

Хасіна не буде присутня в суді: вона заявила про свою невинуватість і відмовилася брати участь у процесі. Їй надано державного адвоката. Колишня прем’єр-міністерка перебуває в Індії, численні запити щодо її екстрадиції були проігноровані.

Хасіна пішла у відставку та залишила країну на тлі протестів у серпні 2024 року. Вона полетіла на військовому гелікоптері з молодшою сестрою до Індії, після чого до її резиденції увірвалися учасники протестів. Хасіна хотіла записати промову перед вильотом, але в неї вже не було такої можливості.

Люди плавають в озері в резиденції прем'єр-міністра після її відставки, Дакка, Бангладеш, 5 серпня 2024 року
Люди плавають в озері в резиденції прем'єр-міністра після її відставки, Дакка, Бангладеш, 5 серпня 2024 року

Протести розпочалися з вимоги студентів скасувати робочі квоти для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш, а потім розширилися і стали антиурядовими: протестувальники вимагали відставки Хасіни, яка перебувала при владі понад 15 років. Це сталося у відповідь на насильство влади щодо протестувальників під час попередньої хвилі демонстрацій наприкінці липня 2024 року, яка закінчилася рішенням суду про скорочення квот. Тоді загинули близько 200 людей.

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