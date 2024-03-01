Щонайменше 46 людей загинули через пожежу у столиці Бангладеш

Масштабна пожежа у торговельному центрі Даки – столиці Бангладеш – забрала життя щонайменше 46 людей. За словами прем’єр-міністерки країни Шейх Хасіни, шестиповерхова будівля, у якій виникла пожежа, не мала пожежних виходів.

«Ми завжди просимо наших архітекторів, принаймні, коли вони проектують будівлі, залишити невеликий відкритий балкон, пожежний вихід або вентиляцію. Але архітектори... не проектують це належним чином, а також власники не хочуть залишити простір», – сказала прем’єр-міністерка.

Пожежа почалася пізно ввечері 29 лютого у ресторані на першому поверсі.

До початку п’ятниці, 1 березня, було підтверджено загибель щонайменше 43-х осіб. Ще троє поранених померли пізніше, повідомили у міністерстві охорони здоров’я. За даними відомства, 22 людини з опіками перебувають у критичному стані.

Рятувальники повідомили, що пожежа «випадково» виникла через «неправильне зберігання» газового балону для приготування їжі, і стала поширюватися через вибухи інших каністр, які зберігалися навколо будівлі.

У Бангладеш вже не вперше стаються пожежі у комерційних будівлях. Експерти кажуть, що вони виникають через слабкий моніторинг пожежної безпеки і порушення будівельних норм.