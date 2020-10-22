Картину Бенксі продали на аукціоні майже за $10 мільйонів

Картина британського вуличного художника Бенксі «Покажи мені Моне» продали на аукціоні в Лондоні майже за 10 мільйонів доларів. Торги тривали всього 8 хвилин. Про це у твітері повідомив аукціонний дім Sotheby’s. Імена продавця і покупця не називаються.

Попередньо картину оцінили у суму від 4 до 6,5 мільйонів доларів.

Картина – схожа на «Японський місток» Клода Моне, була написана Бенксі у 2005 році. У Бенксі в ставок скинуті візки із супермаркету і дорожній конус.

У жовтні минулого року на аукціоні Sotheby’s картина Бенксі, що висміює британський парламент, була продана за рекордну суму в 12,2 мільйонів доларів. Чотириметрове полотно, на якому зображено засідання шимпанзе в британському парламенті, Бенксі написав у 2009 році.