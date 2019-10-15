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15 Жовтень 2019, Київ 17:11
Новини | Міжнародні

Аеропорт Барселони скасував 45 рейсів через протести

Поліція і демонстранти в аеропорту Барселони, 14 жовтня 2019 року

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У Барселоні другий день тривають антиурядові акції протесту. Міжнародний аеропорт «Ель-Прат» у зв’язку з цим скасував 45 рейсів, запланованих на 15 жовтня.

Служби «швидкої допомоги» повідомили про понад 130 постраждалих за перший день протестів. Більшість із них зазнали травм під час сутичок із поліцією в аеропорту.

За даними видання El Pais, деякі учасники мітингу кидали в поліцейських каміння і пляшки. Співробітники поліції застосували для розгону демонстрантів спецзасоби.

/**/ /**/ /**/ У Барселоні 14 жовтня почалися вуличні протести проти рішення Верховного суду Іспанії, який виніс вироки 12 політикам із Каталонії через їхню роль в організації референдуму про незалежність регіону в жовтні 2017 року
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Протести почалися 14 жовтня після того, як Верховний суд Іспанії виніс вироки лідерам руху за незалежність Каталонії. Дев’ять політиків отримали від 9 до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і розтратах. Суд також видав європейський ордер на арешт колишнього голови каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона, який живе в еміграції.

Після цього протестувальники вирішили блокувати головні автотраси, а також роботу аеропорту «Ель-Прат» – другого за завантаженістю в Іспанії. 14 жовтня були скасовані 110 рейсів.

Прихильники незалежності Каталонії заявляють, що продовжать акції протесту.

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