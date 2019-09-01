Баскетбол 3х3: українці зупиняються у чвертьфіналах Чемпіонату Європи

Жіноча та чоловіча збірні України з баскетболу 3х3 не змогли пробитися до пів фіналів Чемпіонату Європи, що триває в угорському Дебрецені. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Ганна Ольховик, Крістіна Філевич, Євгенія Спітковська та Ганна Зарицька у чвертьфіналі зустрілися з командою Латвії. І вже на першій хвилині прибалтійські суперниці повели з рахунком 4:0. Проте команді Володимира Холопова вдалося зрівняти рахунок.

Найсильнішу команду виявив овертайм, де у вирішальному відрізку матчу латвійські спортсменки двічі провели атаки з ближньої дистанції – 16:14. Відтак збірна Латвії виборола путівку до півфіналу.

Чоловіча команда, у складі якої Антон Давидюк, Дмитро Липовцев, Денис Носков та Ернесто Ткачук, в чвертьфіналі протистояли чинним чемпіонам Європи – збірній Сербії.

На початку матчу українцям вдалося здивувати суперників і вже після двох атак повести в рахунку. Проте найбільш рейтингова команда 3х3 швидко відігралася. Матч завершився до фінальної сирени з рахунком 21:11.

Раніше Дмитро Липовцев повідомив Радіо Свобода, що українська збірна мала лише тиждень перед матчем, щоб зігратися у цьому складі.

Таким чином, обидві українські команди потрапили до топ-8 на континенті і припиняють свою боротьбу на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3.