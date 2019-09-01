Українці в чвертьфіналі Чемпіонату Європи з баскетболу 3х3: де та коли дивитися

Збірні України з баскетболу 3х3 сьогодні продовжать боротьбу за нагороди на чемпіонаті Європи, що триває в угорському Дебрецені, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

О 14:40 жіноча збірна, у складі якої Ганна Ольховик, Крістіна Філевич, Євгенія Спітковська та Ганна Зарицька, зіграє у чвертьфіналі проти команди Латвії. Нагадаємо, що у груповому раунді «синьо-жовті» перемогли збірну Данії (19:9) та поступилися в овертаймі команді Нідерландів (13:14).

«Проти Латвії ніколи не грала, не впевнена, що буде важко проти них виступати. Але кожна команда хоче виграти і буде битися до останнього, і я впевнена у нашій збірній, ми налаштовані лише на перемогу. З групового раунду вийшли з першого місця, але ігри були важкими. Після моєї перерви все стало набагато важчим, жорсткішим, швидшим і сильнішим. Дуже швидко розвивається баскетбол 3х3. З групи вийшли, але не зовсім задовольнила наша гра. Сподіваюся, що у чвертьфіналі буде краще», – прокоментувала Радіо Свобода учасниця жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Ганна Зарицька.

Якщо українська команда потрапить до півфіналу, то там гратиме з переможницями матчу збірних Росії та Франції.

У 15:05 за путівку до півфіналу боротимуться Антон Давидюк, Дмитро Липовцев, Денис Носков та Ернесто Ткачук, які у груповому етапі поступилася команді Іспанії з рахунком 15:17, але потім перемогли збірну Нідерландів – 16:11. Суперником чоловічої збірної стануть чинні чемпіони Європи – команда з Сербії.

Гравець чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 Дмитро Липовцев розповів Радіо Свобода, що команда має незвичний склад і лише тиждень грає разом.

«Готувалися лише тиждень – переважно відновлювали фізичні кондиції та звикали до нових м’ячів. І перша гра із збірною Іспанії була для нас першою взагалі у такому складі. Тому було дуже багато браку і в нападі, і в захисті. Могли і повинні були вигравати матч з Іспанією, але трохи не пощастило наприкінці. Виправили деякі наші помилки у грі з Нідерландами, але за 40 хвилин (між матчами – прим. ред.) щось важко змінити кардинально. Бракує досвіду, але взяли своє за рахунок характеру та чоловічих якостей. Щодо зустрічі з Сербією… найдосвідченіша команда буде грати проти команди, яка разом лише тиждень. Проте м’яч круглий. Це гра. Будемо битися попри гучні прізвища», – сказав Липовцев.

У випадку перемоги у ½ чемпіонату Європи українська команда гратиме проти найсильнішої збірної матчу Литва-Угорщина.

Усі ігри транслюються на офіційному YouTube-каналі FIBA 3х3.