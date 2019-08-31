Баскетбол 3х3: жіноча збірна вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася у плей-оф Чемпіонату Європи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода 31 серпня.

В угорському Дебрецені триває континентальна першість з баскетболу 3х3, де боротьбу за нагороди розпочали Ганна Ольховик, Крістіна Філевич, Євгенія Спітковська та Ганна Зарицька.

Зустріч проти збірної Данії завершилася перемогою «синьо-жовтих» – 19:9. А ось найкращих у матчі з командою Нідерландів вдалося виявити лише в овертаймі. Збірна України поступилася – 13:14.

Проте за результатами двох матчів «синьо-жовті» очолили групу D і вийшли до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з першого місця.

У наступному етапі жіноча збірна України зіграє проти команди Латвії. Матч розпочнеться 1 вересня о 14:40 за київським часом.