Ліга Європи: «Зоря» спробує відіграти два м’ячі в «Еспаньйола»

Футболісти луганської «Зорі» 29 серпня в Запоріжжі на «Славутич-Арені» спробують зробити останній крок на шляху до групового турніру Ліги Європи. Для цього підопічним Віктора Скрипника належить відіграти відставання у два м’ячі від іспанського «Еспаньйола».

Тиждень тому в Барселоні луганська команда добре розпочала гру проти фаворита пари, і після першого тайму «Зоря» вела перед (1:0). Але по перерві «Еспаньйол» забив тричі, хоча міг відзначитися ще не раз.

Тепер для подолання останнього бар’єра кваліфікації «Зорі» потрібно вигравати або 2:0, або з перевагою у три м’ячі. Рахунок 3:1 на користь української команди в основний час означатиме, що для з’ясування переможця знадобиться овертайм.

Про необхідність зіграти краще в атаці та обороні на передматчевій пресконференції сказав і головний тренер луганчан Віктор Скрипник: «Що б мені хотілося виправити порівняно з першою грою? Забити два голи, а краще три. І не пропустити. І буде все нормально», – сказав наставник «Зорі».

Удень 28 серпня клуб через соцмережі звернувся до вболівальників із проханням про підтримку в «доленосній зустрічі».