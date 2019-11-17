Баскетбол: лідер жіночої збірної України Ягупова зіграє проти Португалії

У Харкові відбудеться матч другого туру кваліфікації Євробаскету-2021, в якому зіграє жіноча збірна України проти команди Португалії. У складі «синьо-жовтих» виступить і лідер команди Аліна Ягупова, яка зазнала травми у матчі проти Бельгії 14 листопада.

«Трошки є дискомфорт і біль в нозі, але, думаю, вийду грати. Принаймні, спробую, а там як піде. З приводу суперника сказати щось важко. Готуємося, як із заплющеними очима. Одне я знаю точно – потрібна перемога. Це дуже важлива для нас гра», – прокоментувала свою участь Аліна Ягупова.

Наразі португальська команда – лідер квартету, в першому турі вона обіграла збірну Фінляндії (71:48).

Україна кваліфікацію Євробаскету-2021 розпочала з поразки у матчі проти команди Бельгії. Гра завершилася з рахунком 83:66 (23:17, 20:13, 17:10, 23:26).

Для «синьо-жовтих» це третя зустріч з португальською командою – у 2013 році в рамках кваліфікації Євробаскету українки двічі вигравали – 55:42 і 92:38.

Матч Україна – Португалія розпочнеться о 18:00.