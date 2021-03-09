На півдні Італії затримали підозрюваного у причетності до терактів у Парижі в 2015 році

На півдні Італії затримали підозрюваного в причетності до теракту в паризькому концертному залі «Батаклан» у листопаді 2015 року. Про затримання 36-річного громадянина Алжиру повідомила в понеділок італійська поліція.

Слідство встановило, що затриманий входив до загону екстремістів, що діяли у Франції та Бельгії за наказом командування «Ісламської держави». Затриманий допоміг терористам-смертникам отримати фальшиві документи.

Як повідомляє DW, затриманий ісламіст вже відбував термін у в’язниці в італійському місті Барі за зберігання підроблених документів. Термін його ув’язнення мав завершитися у червні цього року.

За інформацією слідства, затриманий перебував у контакті з двома екстремістами, причетними до терактів у Парижі в листопаді 2015 року.

Процес у справі про теракт в «Батаклані», як очікується, почнеться наприкінці 2021 року. На лаві підсудних опиняться 20 людей.

Жертвами серії терористичних нападів у Парижі 13 листопада 2015 року стали 130 людей, понад 350 отримали поранення. Напади сталися біля стадіону «Стад де Франс», в декількох кафе і ресторанах і в концертному залі «Батаклан».