Підозрюваному в паризьких терактах висунули звинувачення у причетності до вибухів у Брюсселі

Підозрюваному в терактах у столиці Франції Парижі висунули звинувачення в причетності до вибухів у столиці Бельгії Брюсселі.

Салаха Абдеслама звинувачують в «участі в діяльності терористичної групи». Водночас прокурори не розкривають деталі про роль Абдеслама у вибухах в аеропорту Брюсселя та міському метро 22 березня 2016 року. Тоді загинули 32 людини, ще 340 отримали травми.

Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

За даними розслідування, французько-бельгійський осередок бойовиків отримав замовлення на вибух із Сирії.

У квітні суд у Бельгії засудив Абдеслама, якого утримують у Франції, до 20 років в’язниці в справі про перестрілку перед його затриманням, що не стосується прямо нападів у Парижі, які відбулися ввечері 13 листопада 2015 року.

Тоді в результаті низки скоординованих нападів і вибухів у Парижі загинули 130 людей, ще близько 350 зазнали поранень.

Спочатку троє смертників привели в дію вибухові пристрої у заповненого людьми стадіону «Стад де Франс».Через кілька хвилин особи з автоматами напали на відвідувачів двох кафе в сусідньому окрузі Парижа. Пізніше стався вибух у ще одному паризькому кафе. Останньою ціллю нападників став концертний зал «Батаклан», його відвідувачі були взяті в заручники. Штурм клубу тривав кілька годин.