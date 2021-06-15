В Одесі ветерани виступили на підтримку батальйону шейха Мансура

В Одесі учасники бойових дій і представники добровольчих підрозділів виступили на підтримку бійців з добровольчого батальйону шейха Мансура. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Із заявами виступили представники батальйону «Аратта» Української добровольчої армії, полку національної гвардії «Азов», батальйону шейха Мансура і представник Одеської області в Раді ветеранів України та керівник організації Veterans Hub Odesa Олександр Голопотелюк.

Представник «Аррати» Сергій Братчук нагадав, що останнього разу бійця цього батальйону Руслана Акієва віддали Молдові – його екстрадували за запитом Інтерполу. Зараз стоїть питання про його екстрадицію до Росії, додав представник полку «Азов» Валерій Нестерук.

«Хочу нагадати усім, що в цій війні більшість іноземних добровольців, що беруть участь на нашому боці, це громадяни Росії і Білорусі. Якщо ми будемо віддавати цих громадян нашому ворогу, це зачепить імідж нашої держави і ворог це буде використовувати проти нас», – заявив Нестерук.

До списку «злодіїв у законі», який наприкінці травня оприлюднила Рада національної безпеки і оборони, потрапило чотири бійця підрозділу, в тому числі командир і керівник штабу, повідомив боєць підрозділу В’ячеслав із позивним «Спартак». Чому переслідують саме бійців батальйону шейха Мансура, треба «питати владу, а не нас добровольців», додав він. Протягом війни загинуло 58 добровольців підрозділу.

Наприкінці травня в Одесі заарештували інгушського активіста, якого Росія оголосила в міжнародний розшук. На суді він просив врахувати, що є волонтером та допомагав добровольцям, зокрема з батальйону «Шейха Мансура».