Байден вперше зустрінеться з президентом Китаю

Президент Джо Байден зустрінеться 14 листопада з президентом Сі Цзіньпіном на полях саміту G20 наступного тижня на Балі, Індонезії.

Як повідомляє Білий дім, лідери обговорять зусилля щодо підтримки та поглиблення ліній зв’язку між США та Китаєм, відповідального управління конкуренцією і спільну роботу «там, де інтереси збігаються, особливо щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту».



За повідомленнями ЗМІ, це буде перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін 28 липня обговорили напругу навколо Тайваню під час телефонної розмови, яка тривала більше ніж дві години, повідомив Білий дім.

У липні Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови, яка тривала більше ніж дві години, обговорили «обговорили низку питань, важливих для двосторонніх відносин, а також інші регіональні та глобальні проблеми». Серед обговорюваних питань – напруга навколо Тайваню.

Саміт G20 має відбутися на Балі 15-16 листопада.