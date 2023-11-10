Байден зустрінеться з президентом Китаю 15 листопада – американські чиновники

Президент США Джо Байден вперше за рік зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном віч-на-віч 15 листопада, повідомляє Reuters.

За словами високопоставлених американських чиновників, дипломатія спрямована на стримування напруженості між двома країнами. Зустріч, за якою пильно стежать, в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско може тривати годинами, в ній візьмуть участь команди офіційних осіб з Пекіна і Вашингтона.

Очікується, що вона охопить глобальні питання від війни в Газі до вторгнення Росії в Україну, зв’язки Північної Кореї з Росією, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, права людини, штучний інтелект і «справедливі» торговельно-економічні відносини, повідомили офіційні особи.

На початку листопада у Білому домі заявили про принципову домовленість про зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско, але на той момент важливі деталі ще узгоджувались.



Перед цими радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили перспективу зустрічі Джо Байдена і Сі Цзіньпіна під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва має відбутися в середині листопада.

Торік Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрічалися на Балі, на полях зустрічі G20. Обидві сторони домовилися відновити переговори, створити робочі групи з конкретних питань і розширити особисті контакти.