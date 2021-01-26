Мінкульт висловив занепокоєння британському посольству через інцидент про Севастополь і Сімферополь як «російські міста»

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся з офіційним листом до посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінди Сіммонс щодо віднесення британським мовником Бі-Бі-Сі міст окупованого Криму до територій Росії, повідомляє у вівторок пресслужба міністерства.

«У зв’язку з цим, Міністерство культури та інформаційної політики висловило занепокоєння. МКІП звертається до Посольства Великої Британії в Україні відреагувати на дану ситуацію та отримати роз’яснення від головної штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні. Адже країна підтримує територіальну цілісність України, зокрема у частині тимчасово окупованого Кримського півострова», – йдеться в повідомленні.

У відомстві з посиланням на міністра Олександра Ткаченка вказали на важливість санкцій проти Росії і «дотримання інформаційної безпеки, зокрема, міжнародними інформаційними агенціями».

Раніше також Міністерство закордонних справ України вказало російській службі британського мовника Бі-Бі-Сі на неприпустимість називання російськими окупованих кримських міст, Севастополя та Сімферополя.

У ВВС поки ситуацію не коментували.

Російська служба Бі-Бі-Сі вночі 24 січня, підсумовуючи акції протесту в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального, вказала у твітері, що масові виступи відбулися в 122 містах Росії та 78 містах за межами цієї країни. При цьому окуповані українські міста Севастополь та Сімферополь у цьому списку фігурують як російські, а внизу цього списку міститься позначка, що «Росія анексувала Крим і Севастополь у 2014 році».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.