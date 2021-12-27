Журналіст BBC Захаров повідомив, що виїхав із Росії через стеження за ним

Кореспондент Російської служби ВВС Андрій Захаров повідомив, що виїхав із Росії до Лондона через, як він зазнасив, «досить безпрецедентне стеження» за ним.

«Поки що незрозуміло, з чим було пов’язане стеження: з тим, що мене визнали «іноагентом», або, можливо, з матеріалом про хакерів із групи Evil Corp, який я робив зі своїми британськими колегами», – розповів він у відео з Лондона, опублікованому на сайті ВВС.

Мін’юст Росії вніс Андрія Захарова до реєстру ЗМІ-«іноагентів» на початку жовтня. Корпорація BBC раніше заявляла, що категорично відкидає рішення російської влади про включення Захарова до цього реєстру.

«У світі широко відома репутація BBC як незалежної і такого, що заслуговує на довіру, джерела інформації. Протягом 80 років Російська служба BBC News є життєво важливим джерелом точних і неупереджених новин для російськомовної аудиторії», – йшлося у заяві видання.

У грудні 2019 року Міністерство юстиції та фінансів США ввело санкції щодо 17 фізичних осіб та семи юридичних осіб, пов’язаних з Evil Corp, яка зареєстрована в Росії. Росіян звинувачують у кіберзлочинах, через які з банківських рахунків американських громадян та компаній було вкрадено щонайменше 100 мільйонів доларів. За інформацію, яка може призвести до затримання членів Evil Corp, у США призначено нагороду 5 мільйонів доларів.

Керівником угруповання Мінфін США називає людину на ім’я Максим Якубець, який, як вважають, є колишнім офіцером елітного підрозділу спецпризначенців ФСБ. Він одружений з Альоною Бендерською, засновницею компанії, пов’язаної з управлінням Центру спеціального призначення ФСБ «Вимпел».