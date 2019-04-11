У Запоріжжі бджолярі протестують проти неконтрольованого використання пестицидів

Представники об’єднань бджолярів Запорізької області 11 квітня вийшли на акцію протесту до облдержадміністрації з вимогою припинити неконтрольоване використання пестицидів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники мітингу вимагають, щоб парламент ухвалив закон про захист бджільництва і запровадив більш жорсткий контроль за використанням пестицидів й інших хімікатів, що використовуються при обробці сільгоспугідь.

«Ми зіткнулися з проблемою масової потрави бджіл, і жодних заходів наш уряд не робить, тому ми вимушені проводити відповідну акцію. Водночас у Києві зараз проходить мітинг із представниками з всієї України. Ми у Запоріжжі їх теж підтримуємо і маємо такі ж самі вимоги, щоб законодавчо бджолярі були захищені», – заявив представник «Запорізької обласної спілки бджолярів» Валерій Пантелєєв.

Як повідомили учасники акції протесту, минулого року в Україні внаслідок належного використання хімічних речовин при обробці сільгоспугідь зафіксовано загибель понад 45 тисяч бджолиних сімей, чим завдано шкоди на 100 мільйонів гривень.

«Обласна держспоживслужба бере активну участь. Три «круглі столи» провели з ними, але вони показали, що нема відповідних законів. Вони не можуть вжити заходів до фермерів, що використовують неналежно хімікати, бо нема законів. Держспоживслужба повністю на нашому боці. Збирали фермерів, бджолярів… У нас навіть був випадок, коли солому, яку скосили, підстелили під поросят – вони загинули всі. Це солома, а де ж зерно? А зерно їли ми. Тому це проблема не лише бджолярів, а й усіх інших», – додає представник «Гільдії бджолярів Запорізького краю» Віктор Ващенко.

Учасники мітингу підготували звернення зі своїми вимогами до президента, уряду й парламенту. Протестувальники також передали листа до Запорізької облдержадміністрації з проханням створити при ній спеціальну комісію з питань бджільництва.

Аналогічні акції протесту бджолярів відбуваються 11 квітня у столиці й більшості обласних центрів України.

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Влітку 2018 року випадки масової гибелі бджіл були зафіксовані в усіх регіонах України, окрім Закарпаття.

Україна посідає п’яте місце у світі за обсягами виробництва меду і є лідером з його виробництва у Європі. Основними виробниками меду є вісім областей: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і Кіровоградська, які виробляють 70% українського меду, що постачається в 35 країн світу. Більшість його Україна експортує в США, Німеччину, Польщу і Францію.