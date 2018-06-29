Бджоли гинуть в усіх областях України, крім однієї – Спілка пасічників

Бджоли гинуть в усіх областях України, окрім Закарпатської, повідомив у програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ) президент Спілки пасічників України Володимир Стретович.

Всі отруєння пасічники пов’язують із обробкою посівів небезпечними для комах пестицидами.

«Спілка може назвати одну область – Закарпатську, де немає великих масивів посівів і де немає випадків отруєнь. А так – практично у всіх областях є випадки отруєнь бджіл – в одних більше, в інших – менше», – зазначає Володимир Стретович.

Такого масового отруєння бджіл в Україні ще не було, зазначають у спілці. Торік випадки загибелі бджіл мали епізодичний характер, додає президент Спілки пасічників.

«Та кількість сімей, за нашими оцінками, які загинули – це близько 18 тисяч. Якщо взяти середню вартість сім’ї 2,4–2,6 тисячі гривень, то можете уявити, якої шкоди завдано приватним господарствам. Зауважу, що тут не потерпіли промислові пасіки, а потерпіли лише пасічники, які тримають бджіл у своєму господарстві. Економічно це особливо не відобразиться на валі, на виробництві меду. Питання полягає в тому, що знадобиться час, щоб відновити це поголів’я», – пояснює Володимир Стретович.

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У Спілці пасічників України зазначають, що в Україні існують законодавчі норми, які регулюють питання обробки сільськогосподарських посівів, але фермери їх не виконують через відсутність контролю та покарань за порушення.