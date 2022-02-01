БЕБ про обшуки на підприємствах «Метінвесту»: збитки бюджету становлять близько 18 мільярдів гривень

Бюро економічної безпеки (БЕБ), співробітники якого спільно з колегами з Офісу генерального прокурора та СБУ провели слідчі на підприємствах групи «Метінвест», заявляє про заниження рентної плати за користування надрами на цих підприємствах.

«Такими діями службові особи компаній у період 2018–2020 років здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 мільярдів гривень, чим завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст 212 ККУ за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами чотирьох підприємств, що підтверджуються відповідними висновками аналітичних досліджень, проведених ДПС України. Наразі детективи БЕБ проводять обшуки в адміністративних будівлях компаній. Відбувається огляд родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин. Проводяться експертизи», – ідеться в повідомленні БЕБ.

Раніше в СБУ на запит Радіо Свобода також підтвердили факт обшуків на підприємствах у Кривому Розі.

У групі «Метінвест» заявили 1 лютого, що «представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії щодо податкових порушень, які нібито мають місце, наявність яких не встановлено і не підтверджено».

«Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес Групи з боку силових структур – дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається компʼютерна техніка, чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність.

У своїх діях правоохоронці фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобовʼязання для бізнесу», – вказано в повідомленні.

Група «Метінвест» називає себе «сумлінним українським платником податків» та «ключовим для бюджетів усіх рівнів». У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 мільярди гривень податків та зборів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2020 році.