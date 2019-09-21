Чемпіон світу і депутат Беленюк розповів, як довго суміщатиме спорт і політику

Чемпіон світу з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради (фракція «Слуга народу») Жан Беленюк розповів, коли повністю присвятить себе політичній діяльності.

«Я одразу, коли йшов (у депутати – ред.), сказав, що моя головна мета – виступити на Олімпійських іграх. Для цього я повинен був виступити на чемпіонаті світу, щоб вибороти олімпійську ліцензію. Більше відбірних стартів у мене не буде. Наступна мета – безпосередньо Олімпійські ігри в серпні наступного року», – сказав депутат Беленюк в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

«Коли мені запропонували (участь у виборчому списку партії «Слуга народу» – ред.), я сказав, що моя перша мета – це Олімпійські ігри, але це лише рік. Після цього я буду вже на сто відсотків відданий українській політиці. Зараз я намагаюся встигнути і там, і тут. Мені здається, що у мене це виходить, тому що торік я не займався політикою і був другим (на світовій першості – ред.), а цього року почав, і став першим», – розповів Жан Беленюк.

Жан Беленюк 16 вересня переміг у фіналі чемпіонату світу з греко-римської боротьби в категорії до 87 кілограмів. Беленюк у фіналі здолав опір угорця Віктора Льорінца – 2:1. На шляху до вирішального поєдинку Беленюк став сильнішим за представників Мексики, Білорусі та Німеччини.

Це вже друге золото в кар’єрі Беленюка – у 2015 році він здобув першість у фіналі чемпіонату світу в американському Лас-Вегасі.