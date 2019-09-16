Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби

Український спортсмен та депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Жан Беленюк переміг у фіналі Чемпіонату світу з греко-римської боротьби в категорії до 87 кілограм.

Чемпіонат світу пройшов у Нур-Султані, Казахстан. Беленюк у фіналі виступив проти угорця Віктора Льорінца. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь українця.

На шляху до вирішального поєдинку Беленюк здолав опір представників Мексики, Білорусі та Німеччини.

Це вже друге золото в кар’єрі Беленюка – у 2015 році він здобув першість у фіналі Чемпіонату світу в Лас-Вегасі.