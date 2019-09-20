Вакарчук про концерт у Мінську: «Конституція дозволяє депутату займатись творчою діяльністю»

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук не вважає порушенням свій виступ з «Океаном Ельзи» на концерті у Мінську 20 вересня. На цьому він наголосив в ексклюзивному коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Конституція України дозволяє народному депутату займатись творчою діяльністю, а бог забороняє мені не займатись творчою діяльністю», – зазначив народний депутат.

За словами Вакарчука, його виступ на цьому концерті є неоплачуваним.

«Я не отримую гонорарів, і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат», – пояснив він.

Святослав Вакарчук також зазначив, що про участь «Океану Ельзи» на конерті у Мінську, було погоджено ще до того, як він пішов у політику та на вибори. І таких домовленостей, додав він, «насправді було дуже мало».

«Ми зробили і зробимо все, щоб я мінімально відлучався від роботи і ви побачите це», – наголосив Вакарчук.

Партія «Голос», створена Святославом Вакарчуком, отримала 20 мандатів за результатами позачергових парламентських виборів. Сам він був першим номером у списку партії.