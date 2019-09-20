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20 Вересень 2019, Київ 20:13
Новини | Політика

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про план оборони України

Очікується, що план оборони України має затверджувати президент за поданням Кабінету міністрів

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Верховна Рада 20 вересня проголосувала за зміни в законі «Про оборону України», які зокрема передбачають створення так званого «плану оборони України». За відповідний законопроєкт №1011 проголосували 299 народних депутатів, проти – шестеро. 30 парламентарів утрималися.

Законопроєкт ініціював президент України Володимир Зеленський. Верховна Рада одержала його 29 липня.

Згідно з документом, план оборони України – це «сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту».

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«Видання зазначених документів скоординує діяльність складових сил оборони та надасть можливість підготувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, підписаній ексміністром оборони Степаном Полтораком.

Передбачається, що порядок розробки плану оборони України визначатиме Кабінет міністрів. Президент має затверджувати його структуру і сам план за поданням уряду.

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