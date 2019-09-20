Зеленський підписав зміни до закону про Антикорупційний суд

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Згідно зі змінами, до Вищого антикорупційного суду передаватимуться лише ті справи, які розслідувало Національне антикорупційне бюро.

Верховна Рада проголосувала за зміни до закону 18 вересня.

Вищий антикорупційний суд України почав роботу 5 вересня.​ Головою суду є Олена Танасевич, її заступником Євген Крук.

Голова ВАКС в перший день роботи суду розповідала, що їм у роботу має надійти понад 3 тисячі проваджень.