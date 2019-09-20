Навчання української армії за участі інструкторів НАТО не скасовуватимуть – міністр оборони

Міжнародні військові навчання потрібні Україні і ніхто їх не збирається скасовувати, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк на брифінгу 20 вересня на Яворівському полігоні, що у Львівській області.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо перспективи проведення військових навчань за участі країн НАТО і натовських інструкторів, які з 2015 року тренують українських військовослужбовців на Яворівському полігоні, Загороднюк підтвердив, що такі навчання плануються.

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«Плани є щодо навчання і підготовки наступного року. Сьогодні Конгрес США проголосував про надання допомоги Україні, у тому числі і на такі навчання. Вони абсолютно потрібні і ніхто не збирається їх відміняти. Якщо ми розбудовуємо армію, то маємо це робити за натовськими стандартами. Тренування, як сьогодні демонстрація дій – за ними місяці навчань, дуже напружена організаційна і технічна робота. Більше того, будемо розширювати міжнародні навчання. Я говорив з комітетом Верховної Ради і там не треба нікого переконувати у важливості навчань, є розуміння», – каже Загороднюк.

Палата представників Конгресу США 19 вересня схвалила законопроект, який забезпечує виділення Україні військову допомогу 250 мільйонів доларів.