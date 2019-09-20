Минулої доби бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 19 вересня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню», – заявили у штабі.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку ЗСУ протягом минулої доби.