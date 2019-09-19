Бойовики здійснили на Донбасі 6 обстрілів 19 вересня – штаб ООС

На Донбасі підтримувані Росією бойовики з початку доби 19 вересня здійснили шість обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. У повідомленні немає даних про втрати серед українських військових або інші наслідки цих дій бойовиків.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не подають зведених даних про бойові дії 19 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.