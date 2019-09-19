Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 18 вересня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.
За минулу добу втрат внаслідок обстрілів з боку українських військових не було.
«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню», – зазначили у штабі.
У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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