Минулої доби бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 17 вересня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України загинув, двоє – отримали поранення.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ». Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї», – зазначили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.