Зеленський обіцяє землю іноземцям не продавати

Команда президента Володимира Зеленського презентувала свої плани щодо запуску ринку землі, який має відбутися 1 жовтня 2020 року. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що купувати землю зможуть громадяни України та українські компанії, але, в тому числі і ті, власниками яких є іноземці. Концентрація земель для пов'язаних осіб буде обмежена, заявив голова уряду. Першочергове право на купівлю нададуть орендарям ділянок, обіцяє Гончарук. За його словами, до Верховної Ради буде внесений пакет відповідних законопроектів. Про переваги і загрози запуску ринку землі в Україні говоримо з учасниками програми «Ваша Свобода». Це – президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, голова аграрного союзу України Геннадій Новіков, а також провідний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування Національної академії наук України Олександер Ковалів.