У Бельгії 16-річні отримали право обирати депутатів Європарламенту

Влада Бельгії знизила мінімальний вік учасників голосування на виборах до Європейського парламенту до 16 років.

«Знижуючи віковий ценз, ми надсилаємо чіткий сигнал. Ми хочемо почути і ваші голоси та думки, щоб вони враховувалися», – сказала, звертаючись до молоді, міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліз Верлінден.

Близько 280 тисяч молодих бельгійців отримають можливість наступного року сказати своє слово на європейському рівні. Але, на відміну від дорослих громадян, які автоматично потрапляють до списку виборців, неповнолітні, які прагнуть проголосувати, мають зареєструватися заздалегідь.

Бельгія стала четвертою країною ЄС після Мальти, Німеччини та Австрії, яка дозволила голосування з 16-річного віку, повідомив телеканал Euronews.