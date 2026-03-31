У будівлі уряду Бєлгородської області РФ через приліт дрона зазнав поранення чиновник

Безпілотник атакував будівлю уряду Бєлгородської області, повідомив 31 березня голова російського регіону В’ячеслав Гладков. За його словами, дрон був українським, через приліт пошкоджений фасад будівлі. На опублікованих фотографіях видно розбите вікно.

Унаслідок атаки осколкові поранення ніг, живота та руки отримав начальник відділу адміністративно-господарської частини В’ячеслав Безкоровайний. Швидка допомога забрала його до лікарні.

Українські військові наразі не коментували повідомлень із Бєлгорода.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.