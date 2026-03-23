Бельгія пояснила, чому не надає тимчасового захисту дітям, народженим після початку повномасштабного вторгнення РФ

Міграційна служба Бельгії пояснила ситуацію з відмовами в тимчасовому захисті для українських дітей, які народилися після 24 лютого 2022 року.

Із серпня 2025 року, після оновлення міграційного законодавства, Бельгія не надає статус тимчасового захисту українським дітям, народженим після повномасштабного вторгнення, з огляду на те, що вони не можуть виконати вимогу проживання в Україні до початку великої війни.

У відповідь на запит Радіо Свобода у міграційній службі Бельгії пояснили, якими саме процедурами натомість можуть скористатися батьки українських дітей для оформлення легального перебування в Бельгії.

Підхід різниться залежно від того, де саме діти народилися і чи був у їхніх батьків тимчасовий захист на момент народження дитини.

Як пояснили у відомстві, якщо дитина народилася в Бельгії після того, як один із батьків уже отримав статус тимчасового захисту, окрема процедура возз’єднання сім’ї не потрібна. Для таких дітей передбачено спрощений адміністративний механізм.

«Муніципалітети автоматично надають дозвіл на проживання», – зауважили у службі, якщо виконані три умови:

один із батьків легально перебуває в Бельгії під тимчасовим захистом;

юридично встановлений факт батьківства на момент народження;

дитина має бельгійське свідоцтво про народження.

Натомість для дітей, народжених за межами Бельгії у батьків із тимчасовим захистом, застосовуються інші правила.

У таких випадках діє стандартна процедура возз’єднання сім’ї. Батьки повинні подати відповідну заяву до муніципалітету за місцем проживання.

«Застосовуються базові умови возз’єднання сім’ї, зокрема щодо наявності житла, медичного страхування та достатніх ресурсів», – пояснили у міграційній службі.

Водночас є виняток: якщо йдеться лише про переїзд дитини (без партнера), доводити достатній рівень доходів не потрібно.

Раніше Радіо Свобода повідомляло про низку випадків, коли українським дітям до чотирьох років не надавався статус тимчасового захисту, і через це сім’ї були змушені проходити процедуру возз’єднання, яка може бути складною і тривати в деяких випадках місяцями.

Українські родини скаржились на вимоги щодо демонстрації достатнього фінансового доходу, і що їхні діти залишались на час очікування остаточного рішення без документів та доступу до медичного страхування для дітей.



