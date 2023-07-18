Лубінець: семирічну дівчину, яку бельгійський суд забрав в української біженки, повернули додому

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що семирічну дівчину, яку суд у Бельгії відібрав в української біженки, повернули додому.

За його даними, у Бельгії, куди дитина і мати поїхали після початку повномасштабного вторгнення, через погіршення здоров’я матері і неможливістю забезпечувати належний догляд за дитиною дівчинку тимчасово влаштували в прийомну сім’ю.



Лубінець розповів, що батько, який весь цей час перебував в Україні, почав діяти: брав участь в судовому процесі через свого бельгійського адвоката та звернувся до Офісу омбудсмена, де він отримав всі необхідні рекомендації та алгоритм дій.

«Отримавши письмову відмову у перетині кордону, він повторно звернувся до голови Державної прикордонної служби України з проханням розглянути можливість надати йому дозвіл на перетин кордону. 29 червня 2023 року – щасливий день для цієї сім’ї, адже ювенальним суддею було прийнято рішення про повернення малолітньої дитини батькові. Вони щасливі повернулися додому», – написав Лубінець у телеграмі.

Раніше представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв’ю Радіо Свобода заявила про 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забирають дітей з сімей українських біженців. За її словами, це стається через відмінності у законодавстві і тут є недопрацювання з боку України.

Станом на 1 червня близько 1,3 мільйона українських дітей проживають у країнах Європейського союзу.