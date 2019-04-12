Білорусь: правоохоронці повернули вилучені комп’ютери телеканалу «Белсат»

Незалежний білоруський телеканал «Белсат» заявляє, що білоруська поліція повернула всі вилучені комп’ютери.

Олексій Диковіцький, заступник директора телеканалу, розповів білоруській службі Радіо Свобода, що техніку повернули ввечері 11 квітня.

П’ять редакційних комп’ютерів вилучили під час обшуку 9 квітня. Слідчий комітет Білорусі тоді пояснив, що слідчі дії стосуються справи про наклеп.

У 2016 році Верховний суд Білорусі заборонив Telewizja Polska, польському громадському мовнику, використовувати назву «Белсат ТБ» для своїх передач білоруською мовою і онлайн-програм. Суд заявив, що таке використання порушує права білоруської компанії, що виробляє обладнання для супутникового і кабельного телебачення, під назвою BELSATplus.

Телеканал «Белсат» продовжував використовувати свою назву, попри винесене рішення, заявляючи, що його товарний знак не підпадає під білоруську юрисдикцію, оскільки зареєстрований у Польщі і працює в цій країні.

Правозахисники звинувачують уряд президента Олександра Лукашенка у жорсткому обмеженні незалежних засобів масової інформації задля придушення інакомислення.