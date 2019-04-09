У Білорусі проходять обшуки в офісі популярного телеканалу «Белсат»

Білоруська міліція влаштувала обшук в офісі популярного телеканалу «Белсат», дочірнього підприємства польської телекомпанії Telewizja Polska. Про те, що міліція обшукує приміщення незалежної телекомпанії 9 квітня повідомила Асоціація журналістів Білорусі.

Повідомляється, що обшуки санкціоновані Слідчим комітетом Білорусі у рамках попереднього розслідування. Жодних інших подробиць наразі немає.

У 2016 році Верховний суд Білорусі заборонив Telewizja Polska, польському громадському мовнику, використовувати назву «Белсат ТБ» для своїх передач білоруською мовою і онлайн-програм. Суд заявив, що таке використання порушує права білоруської компанії, що виробляє обладнання для супутникового і кабельного телебачення, під назвою BELSATplus.

Телеканал «Белсат» продовжував використовувати свою назву, попри винесене рішення, заявляючи, що його товарний знак не підпадає під білоруську юрисдикцію, оскільки зареєстрований в Польщі і працює в цій країні.

Правозахисники звинувачують уряд президента Олександра Лукашенка у жорсткому обмеженні незалежних засобів масової інформації задля придушення інакомислення.