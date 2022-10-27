В окупованому Бердянську відбуватиметься «вибіркова перевірка» телефонів

Російська «адміністрація» окупованого Бердянська Запорізької області заявила 27 жовтня про початок «вибіркової попереджувальної перевірки» мобільних телефонів громадян.

У повідомленні йдеться, що силовиків цікавитимуть «підписки на пропагандистські ресурси київського режиму», до яких окупаційна влада зараховує «телеграм-канали на кшталт «Бердянск. Сейчас», „Бердянск в окупации», «Вазелин» та інші з цієї категорії».

У повідомленні вказано, що при виявленні підписки на такі канали людина отримуватиме попередження, а надалі – штраф та кримінальну відповідальність.

У повідомленні адміністрація посилається на норми російського законодавства про воєнний стан, «іноземних агентів» та про кримінальну відповідальність за «антидержавну діяльність» та «дискредитацію» російської армії.

В інших «адміністраціях» на окупованій Росією частині української території поки не повідомляли про аналогічні заходи, проте член підконтрольної росіянам «військово-цивільної адміністрації» області Володимир Рогов анонсував перевірки у всьому регіоні.

Бердянськ перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.