Українська делегація прибула до Берліна для участі в переговорах на рівні політичних радників «нормадської четвірки» – ОПУ

Українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, так званого формату «нормандської четвірки».

«Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів «нормандської четвірки» в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції», – цитує перед зустріччю керівника Офісу президента Андрія Єрмака сайт ОПУ.

Єрмак також додав: «Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн «нормандського формату».

Повідомляється, що очолює українську делегацію у Берліні віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Тим часом у Кремлі сподіваються, що помічники очільників держав «нормандського формату» у Берліні обговорять скасування інспекції українських позицій на Донбасі, а зустріч в цілому буде результативною. Про це, як передає УНІАН, сказав журналістам у Москві речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Діалог важливий, і ще більш важлива результативність подібних розмов. Ми знаємо, що найчастіше вони набувають характеру порожнього за змістом і за результативністю спілкування. Будемо сподіватися, що цього разу все-таки якісь відчутні результати ми зможемо констатувати», – сказав Пєсков.

8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив проведення зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» 11 вересня у Берліні.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.