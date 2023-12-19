Війська РФ атакували Берислав із дрона, поранений чоловік – влада

Місцевий житель постраждав у Бериславі на Херсонщині після того, як російські війська атакували місто з безпілотника, повідомила обласна військова адміністрація 19 грудня.

«Внаслідок скидання вибухового предмета поблизу магазину постраждав 55-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму й уламкове поранення ноги», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, зараз чоловік перебуває в лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.