Попереднє розслідування вказує на відсутність ознак насильницької смерті українського дипломата в Таїланді – поліція

Поліція Таїланду заявила, що, за попередніми даними, не встановлено ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти. Про це, як повідомляють агенції Associated Press та France Presse, заявив заступник речника поліції Таїланду Кіссана Пхатаначарун.

«Попереднє розслідування не показало жодних ознак атаки, нападу чи насильства на нього», – повідомив представник поліції.

Раніше син-підліток померлого дипломата повідомив, що батько почувався добре до того, як ліг спати 29 травня близько 23:00 (за місцевим часом) у їхньому спільному готельному номері на острові Ко Ліпе. Правоохоронці заявили, що син дипломата розповів слідчим, що батько прокинувся через блювання близько 4:30 ранку, а потім знепритомнів.

Наразі поліція Таїланду допитує свідків. Тіло Андрія Бешти передали на розтин.

Про те, що у Таїланді на 45-му році життя помер посол України Андрій Бешта, стало відомо 30 травня. МЗС України і президент Володимир Зеленський висловили співчуття у зв’язку зі смертю дипломата.

Андрій Бешта з листопада 2015 року обіймав посаду посла України в Таїланді, був звільнений у квітні цього року. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом. В Андрія Бешти залишилися дружина, дочка і двоє синів.