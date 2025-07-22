Глава Мінфіну США закликав союзників приєднатися до можливих вторинних санкцій проти Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав європейських союзників США приєднатися до вторинних санкцій проти імпортерів російських енергоносіїв у разі схвалення таких санкцій Конгресом США.

У понеділок у ході інтерв’ю телеканалу CNBC Бессент повідомив, що Сенат Сполучених Штатів погодився з думкою президента Дональда Трампа про те, що торгові мита є інструментом досягнення політичних цілей і закликав європейські країни, «які говорили про велику гру, слідувати за нами, якщо ми введемо ці вторинні мита».

Йдеться про законопроєкт, що розглядається Сенатом, яким передбачається запровадження 500-відсоткових імпортних мит на товари країн, які закуповують у Росії нафту. Міністр фінансів, втім, згадав 100-відсоткові мита.

В інтерв’ю CNBC міністр фінансів США також повідомив про те, що закупівля Китаєм російської та іранської нафти буде однією з тем американо-китайських переговорів про імпортні мита.

«Китайці, на жаль, великі покупці підданої санкціям іранської та російської нафти. І ми можемо почати обговорювати цю тему», – наголосив Скотт Бессент.

14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити «жорстокі» мита проти Росії, якщо вона відмовиться піти на перемир’я з Україною протягом п’ятдесяти днів. Пізніше Білий дім роз’яснив, що мита також будуть запроваджені щодо товарів країн, які закуповують російську нафту.