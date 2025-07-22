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Новини | Міжнародні

Глава Мінфіну США закликав союзників приєднатися до можливих вторинних санкцій проти Росії

Бессент закликав європейські країни, «які говорили про велику гру, слідувати за нами, якщо ми введемо ці вторинні мита»
Бессент закликав європейські країни, «які говорили про велику гру, слідувати за нами, якщо ми введемо ці вторинні мита»

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав європейських союзників США приєднатися до вторинних санкцій проти імпортерів російських енергоносіїв у разі схвалення таких санкцій Конгресом США.

У понеділок у ході інтерв’ю телеканалу CNBC Бессент повідомив, що Сенат Сполучених Штатів погодився з думкою президента Дональда Трампа про те, що торгові мита є інструментом досягнення політичних цілей і закликав європейські країни, «які говорили про велику гру, слідувати за нами, якщо ми введемо ці вторинні мита».

Йдеться про законопроєкт, що розглядається Сенатом, яким передбачається запровадження 500-відсоткових імпортних мит на товари країн, які закуповують у Росії нафту. Міністр фінансів, втім, згадав 100-відсоткові мита.

В інтерв’ю CNBC міністр фінансів США також повідомив про те, що закупівля Китаєм російської та іранської нафти буде однією з тем американо-китайських переговорів про імпортні мита.

«Китайці, на жаль, великі покупці підданої санкціям іранської та російської нафти. І ми можемо почати обговорювати цю тему», – наголосив Скотт Бессент.

14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити «жорстокі» мита проти Росії, якщо вона відмовиться піти на перемир’я з Україною протягом п’ятдесяти днів. Пізніше Білий дім роз’яснив, що мита також будуть запроваджені щодо товарів країн, які закуповують російську нафту.

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